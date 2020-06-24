Bolu’da son 10 günde vaka sayısı 3 kat arttı

Bolu Valisi Ahmet Ümit dün meydana gelen sel baskınını incelemek için gittiği Mengen'de yaptığı açıklamalarda korona virüs pozitif vaka sayılarının 3 kat arttığını belirtti.Ümit, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarılarında bulundu.

Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik olarak Pazartesi günü itibariyle şehrin yoğun yerlerinde denetimler artırıldı. Polis ekiplerinin yaya ve ekip otolarıyla yaptıkları uygulamalarda Pazartesi ve Salı günü toplam 86 kişiye yaklaşık 83 bin lira para cezası kesildi. Korona virüsle mücadele hakkında bilgi vererek vakaların son 10 gün içinde 3 kat arttığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Korona virüsle mücadelede başa dönülmemesi için kurallara uyulması gerekiyor. Ülke genelinde vakaların en yüksek olduğu zamanlarda bile bizde şuandaki kadar pozitif vaka yoktu ama şuan ciddi bir pozitif vaka artışı var. Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalar 3 kat arttı” dedi.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 1'e yükseldi. Dün toplam 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 190 bin 165 oldu. Dünkü bin 315 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 893 olduğu açıklandı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ VAKA SAYISINDAN FAZLA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız” dedi.