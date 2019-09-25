Bolu’da, tırın altında kalan vatandaş yaralandı

Bolu'da, yolun karşısına geçtiği sırada geri manevra yapan tırın altında kalarak ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Durmuş isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek istediği sırada, geri manevra yapan Murat Koç yönetimindeki 34 FL 8327 plakalı tırın çarpması sonucu aracın altında kaldı. Sürücü Durmuş'un ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından tırın altından çıkarılan Koç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA