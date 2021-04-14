Bolu'da vahşet dolu tehditler: Cansu İrki, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmekten korkuyor!

Bolu'da yaşayan 31 yaşındaki Cansu İrki, boşanma aşamasında olduğu eşi E.İ. tarafından tehdit telefonları aldığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Çocuğunun gözü önünde öldürülmek istemediğini ifade eden bir çocuk annesi İrki, eski eşinin aramasını, onun bilgisi dahilinde kayda aldığını ve kendisine, "Hepinizi kör bıçakla keseceğim. 3-5 gün yatarım 6'ncı gün yine dışarıdayım. Bu seni son uyarışım" dediğini belirtti.

HAMİLEYKEN ŞİDDETE BAŞLADI

Bolu'da şiddet gördüğü ve kumar bağımlısı olduğunu iddia ettiği eşine boşanma davası açarak kendisine yeni bir hayat kurmayı planlayan Cansu İrki, eşinin tehditleriyle karşı karşıya kalınca korkuyla yardım istedi. 2019 E.İ. ile evlenen ve hamile kaldığı sırada eşinden şiddet görmeye başladığını anlatan İrki, doğum yaptıktan bir yıl sonra gördüğü şiddet, eşinin kumar oynaması ve ailesine maddi olarak sahip çıkmaması nedeniyle E.İ'den boşanmaya karar verdi.

ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ, YİNE KURTULAMADI

Boşanma kararını duyunca çılgına dönen E.İ.'nin yine şiddet uygulaması üzerine polise haber veren İrki, gelen memurların korumasıyla Antalya'dan otobüse binip, Bolu'ya gelerek boşanma davası açtı. Ancak haberi duyan eşi, genç kadının peşini bırakmadı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Boşanma davası, E.İ.'nin katılım sağlaması sebebiyle ertelenirken İrki, boşanma aşamasında olduğu E.İ'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve bu tehditlerini onun da bilgisi dahilinde kayda aldığını, boşanma davası dosyasında bunların da olduğunu söyledi.

"3 - 5 GÜN YATARIM, 6'NCI GÜN YİNE DIŞARIDAYIM"

Cansu İrki tarafından kaydedilen telefon konuşmasında E.İ'nin şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Şaka yapmıyorum, hepinizi keseceğim. Kör bıçakla keseceğim. Çocuğumun ölüsünü öpeyim ki sana en büyük yemin. 3-5 gün yatarım 6'ncı gün yine dışarıdayım. Bu seni son uyarışım. Bu işin şakası yok. Ben sizin beklemediğiniz gün geleceğim."