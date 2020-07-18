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  3. Bolu'da vakalar artışa geçti! Yetkililer vatandaşları uyardı

Bolu'da vakalar artışa geçti! Yetkililer vatandaşları uyardı

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği illerden olan Bolu'da, yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekiyor.

Bolu'da vakalar artışa geçti! Yetkililer vatandaşları uyardı 117

Koronavirüs salgınında vaka sayıları 1000'li rakamların altına düşse de salgın sürüyor.