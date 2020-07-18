Bolu'da vakalar artışa geçti! Yetkililer vatandaşları uyardı Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği illerden olan Bolu'da, yetkililerin uyarılarına rağmen vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekiyor.

1 7 Koronavirüs salgınında vaka sayıları 1000'li rakamların altına düşse de salgın sürüyor.