Bolu'da yabancı uyruklular için bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söyledi. Özcan düzenlediği basın toplantısında yabancı uyruklular ilgili açıklamada bulundu. Yabancı uyrukluların artık ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurgulayan Özcan bu yönde kararlar alacağını ifade etti.

"10 KAT ZAM YAPACAĞIZ"

Daha önce aldıkları kararlar doğrultusunda yabancı uyruklulara önceden belediye tarafından yapılan yardımları kestiklerini hatırlatan TanjuÖzcan, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız." açıklamalarına yer verdi.

"GÖNDERELİM GİTSİN"

Bu kararları yabancı uyrukluların şehirden gitmesi için yaptığını söyleyen Özcan "Bu misafirlik uzadı artık diyoruz. Elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara Tayyip Bey sinirlendi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Sınırları açıyorum.' dedi. Biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor işte, 'Gönderin benim vatandaşlarımı.' diyor. Gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü?" ifadelerine yer verdi.

"BUNLAR NASIL GÖÇMEN?"

Halkın bu yönde isteğinin olduğunu ifade eden ve kendisinin de halkın tercümanı olduğunu söyleyen Özcan: "Bu ülkenin yoksulları yatağa aç girecek ama sen markalı spor ayakkabından taviz vermeyeceksin. Benim alamadığım spor ayakkabılarıyla dolaşan göçmenler var. Bunlar nasıl göçmen? Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da malum kesimden oluyor. Bu kararların ardından bazılarının dava açacağını biliyorum. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Yine biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Birileri hakkımda suç duyurusundan bulunacak, insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz. Karar iptal edilirse tekrar karar alırız." açıklamalarını dile getirdi.