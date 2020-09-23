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  3. Bolu'da zift yüklü tanker kazası! Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Bolu'da zift yüklü tanker kazası! Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Bolu Dağı D-100 Karayolu Düzce kesiminde zift yüklü bir tanker, bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişide yaralanırken devrilen tankerin içindeki ziftte yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken zift dökülen yol ise çift yönlü trafiğe kapandı.

 Bolu Dağı yolu D-100 Karayolu Düzce kesiminde yaşanan olayda bir otomobile sürücünün kontrolünden çıkan zift yüklü bir tanker çarptı. Kaza sonrası yaralanan 3 kişi gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada devrilen tanker ise yolu ziftle kapladı. Yol iki yönlü trafiğe kapanırken, sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

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23 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
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