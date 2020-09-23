Bolu'da zift yüklü tanker kazası! Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Bolu Dağı D-100 Karayolu Düzce kesiminde zift yüklü bir tanker, bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişide yaralanırken devrilen tankerin içindeki ziftte yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken zift dökülen yol ise çift yönlü trafiğe kapandı.