Bolu'da zift yüklü tanker kazası! Karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Bolu Dağı D-100 Karayolu Düzce kesiminde zift yüklü bir tanker, bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişide yaralanırken devrilen tankerin içindeki ziftte yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken zift dökülen yol ise çift yönlü trafiğe kapandı.
Bolu Dağı yolu D-100 Karayolu Düzce kesiminde yaşanan olayda bir otomobile sürücünün kontrolünden çıkan zift yüklü bir tanker çarptı. Kaza sonrası yaralanan 3 kişi gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada devrilen tanker ise yolu ziftle kapladı. Yol iki yönlü trafiğe kapanırken, sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.
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