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  3. Bolu'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü ,19 yaralı var

Bolu'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü ,19 yaralı var

Bolu'da saat 04.00 sıralarında 3 yolcu otobüsü 1 TIR ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

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31 Ocak 2020 Cuma 09:14

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