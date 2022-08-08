Bolu'daki içme suyu zehirlenmelerinde yeni vakalar! Zehirlenmelerin belirtileri değişti, halk tedirgin!

Bolu merkeze bağlı Yuva Köyü'nde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda köyde bulunan içme sularından içen kişilerde bazı semptomların görülmesi ile birlikte toplu zehirlenme vakası yaşanmıştı. İçme suyu zehirlenmelerinde 141 kişinin hastaneye başvurması ve 1 kişinin de ölmesi sonrası yeni vaka haberleri tekrardan gelmeye başladı.

Köyde içme suyundan kaynaklı zehirlenmelerin farklı semptomlar ile ortaya çıkası sonrası köy halkı tarafından tedirginlik başladı. Köye zehirlenmelerin yaşanmasından sonra hazır su kullanılmasına rağmen kanlı ishal, bulantı gibi yeni şikayetler gelmeye başaldı ve 2 kişi entübe edildi.

KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI GİDERİRKEN KORKUYORLAR

Ankara ve Bursa'da entübe edilen 15 ve 17 yşlarında gençlerin durumu kritikken aynı zehirlenmeden dolayı semptomların görüldüğü Cansu A. isimli genç "Benim kardeşim de hasta. Kanlı ishal bende de var. Kardeşimde de vardı. Onda daha çok var. 3 haftadır hastanede. Bende de dün başladı. Su hiç kullanmadım. Sadece hazır su kullandım içmek için. Yalnızca duş almak, diş fırçalamak için falan su kullandım. O da mideye gitmedikçe sıkıntı olmaz demişlerdi. Nasıl hasta olduğumu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

KÖY HALKI EKİPLERDEN BİR AÇIKLAMA İSTİYOR

Köy haklının bu zehirlenmelerin neden kaynaklı olduğunu merak ettiğini ve tedirginliğin devam ettiğini söyleyen İsmail Arslan isimli köylü, ekiplerin kendilerine bir açıklama yapmalarını istediklerini söyleyerek "Suyla banyo yapabilecek miyiz? Bulaşık yıkayabilecek miyiz? Birisi bir şey söylesin. Kapatsınlar suları da istemiyoruz. Neden bulaştığını bize söylesinler. Kimse bir şey söylemiyor." dedi.

İNCELEMELER BAŞLATILDI

Köyde içme suyu olarak kullanılan bölgenin tamamen temizlendiği, boruların temizlendiği bilgisi verilirken yine de içme suyu tüketenlerde kanlı ishal, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler ile hastanelere başvurular devam ederken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafında köydeki içme sularından numuneler alınarak incelemeler başlatıldı.