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  3. Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde transferi yapan şahıs tutuklandı

Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde transferi yapan şahıs tutuklandı

Bolu'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri operasyon esnasında İstanbul'a 5 kilo 50 gram eroin götürürken yakalanan 47 yaşındaki Mustafa B. adlı uyuşturucu tüccarı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde transferi yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 paket halinde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü 47 yaşındaki Mustafa B. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde transferi yapan şahıs tutuklandı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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