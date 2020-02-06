Bolu'de heyelan yolları kapattı

Bolu'nun Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerine sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Aynalıkaya mevkisinde yol kapandı. Kapanan yol 4 saatlik çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Dün geceden sabaha kadar süren sağanak nedeniyle Mudurnu- Ankara yolunun Aynalıkaya mevkisinde, heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla Aynalıkaya mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye jandarma ve Kara yolları ekipleri, sevk edildi. Kara yolları ekipleri, taşları kaldırarak, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağanak ayrıca Kıbrıscık- Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık- Bolu yolunun ilçe girişine yakın bölgesinde heyelan, meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu taşların kaldırılmasıyla yol, yeniden trafiğe açıldı.