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Bolu'de heyelan yolları kapattı

Bolu'da etkili olan yağış Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerinde heyelana neden oldu. Toprak kaymasının meydana geldiği Aynalıkaya mevkisinde yol kapanırken ekipler yolu açmak için 4 saat boyunca çalıştı.

Bolu'de heyelan yolları kapattı

Bolu'nun  Mudurnu ve Kıbrıscık ilçelerine sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Aynalıkaya mevkisinde yol kapandı. Kapanan yol 4 saatlik çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Dün geceden sabaha kadar süren sağanak nedeniyle Mudurnu- Ankara yolunun Aynalıkaya mevkisinde, heyelan meydana geldi. Toprak kaymasıyla Aynalıkaya mevkisinde yol, ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye jandarma ve Kara yolları ekipleri, sevk edildi. Kara yolları ekipleri, taşları kaldırarak, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

Sağanak ayrıca Kıbrıscık- Bolu yolunda da etkili oldu. Yağış nedeniyle Kıbrıscık- Bolu yolunun ilçe girişine yakın bölgesinde heyelan, meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu taşların kaldırılmasıyla yol, yeniden trafiğe açıldı.

Bolu'de heyelan yolları kapattıBolu'de heyelan yolları kapattı



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