Bölükbaşı ne demek, TDK'ya göre Bölükbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bölükbaşı ne demek? Bölükbaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bölükbaşı kelimesi. Peki bölükbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bölükbaşı nedir, bölükbaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BÖLÜKBAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bölükbaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bölükbaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli



BÖLÜKBAŞI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir.

