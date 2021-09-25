Bolu'nun en işlek caddesindeki tabela ortalığı karıştırdı!

Bolu'nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında erotik shop dükkanı açıldı ve tabelası asıldı. Vatandaşın gördüğü tabela tepki topladı.

Olayın ardından Bolu Belediyesi tarafından yapılan incelemede dükkanın ruhsatsı olmadığı anlaşıldı. Dükkanı açan 2 öğrenci gencin belediyeye ruhsat başvurusu yaptığı ve başvurunun reddedildiği öğrenildi.Dükkan zabıta tarafından mühürlendi.

Kentin en işlek caddesinde üzerinde 'Erotik Shop' yazan tabela da itfaiye tarafından vinçle indirildi. Bazı vatandaşlar, tabelanın indirilmesinin doğru olduğunu savunurken polis ekipleri de bölgede herhangi bir provokasyona karşı güvenlik önlemi aldı.

"BURASI BOLU, BÖYLE ŞEYLER KABUL GÖRÜLMEZ"

Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan da işletmeye tepki göstererek, "Burası Bolu. Bolu'da böyle şeyler kabul görmez. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Burada oturan bir aile, eşiyle nasıl girip çıkacak. Bolu'da böyle şeyler hoş görülmez. Caddede milleti böyle provoke etmeye gerek yok. Açacaksa gitsin, internet üzerinden mi satıyor bunun bir sürü değişik yolları var. Böyle tabela asıp da milleti burada provoke etmenin bir anlamı yok" dedi.