Yemyeşil doğası, tertemiz havası ve bol miktarda su kaynağıyla çok çeşitli bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan Bolu'dayız bugün. Batısında Sakarya ve Düzce, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı ve Karabük, kuzeyinde ise Zonguldak'a komşu Bolu'nun neyi meşhur? Bolu'da ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? Bolu'nun nüfusu, yüz ölçümü, yöresel yemekleri ve gezilecek yerleriyle Bolu hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

BOLU'NUN NEYİ MEŞHUR? | BOLU'DA NE YENİR?

YEDİGÖLLER KEBABI

Hem tavuk hem de kuzu etinin kullanıldığı bu lezzet bombasında, tavada kızartılan ve et suyuyla ıslatılan ekmek, süzme yoğurtla hazırlanan sosla buluşur. Üzerine közlenmiş domates ve biberler yerleştirilip tereyağı da dökülünce tadından yenmez.

KALDIRIK DOLMASI

Kaldırık yapraklarının mısır unlu bir karışım ile doldurulmasıyla hazırlanan yemek, genellikle sarımsaklı yoğurtla sunulur ve dolma severleri kendine hayran bırakır.

OVMAÇ ÇORBASI

Yöre halkının ağzında oğmaç olarak da bilinen bu çorbaya, soğan, kıyma, salçanın arıdndan avuç içinde ovulan un ile yumurta karışımı eklenir, ana yemekle bile yarışır.

BOLU KÖFTESİ

Yassı köftelerin patates ve soğanla hazırlandığı sote, domates ve biberle sunulur. Bu lezzeti bizim anlatmaya gücümüz yetmez, en iyisi gidip siz tadın.

KEŞ

Süzülüp iyice katılaştırılan yoğurttan elde edilen, ardından kurutularak kullanılan bir katık olan keş, sert bir çökelek gibidir. Tuzlu nefis tadıyla size bildiğiniz tüm peynirleri unutturur.

BOLU'DA GEZİLECEK YERLER

ÇUBUK GÖLÜ

Her mevsim nefes kesici manzaralar sunan bu göl, kalabalıklardan uzak kalmak isteyenler için bulunmaz Hint kumaşı! Üstelik gölün yürüyüş parkurlarını ya da tırmanma setlerini kullanabilirsiniz.

AKKAYA TRAVERTENLERİ

Şehir merkezine 34 kilometre mesafede bulunan bu travertenler, şehrin sembolik simgelerinden biri olarak sayısız canlı türüne ev sahipliği yapar.

SEBEN GÖLÜ

Batı Karadeniz'in en büyük gölü olarak bilinen Seben, çevresindeki orman ve mağaraların yanı sıra Friglerden kalma birçok kalıntıya da ev sahipliği yapıyor.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Bolu'ya gelen yerli, yabancı turistlerin ilk durağı olan bu park, özellikle sonbaharda sunduğu eşsiz renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Park içindeki yedi gölün adı; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl.

ZAFER KULESİ

Bolu'nun sembolü olarak bilinen bu kule, Göynük ilçesinde bulunuyor ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zaferi temsil ettiği biliniyor.

HAKKINDA: Bolu, 8.341 kilometrekare yüz ölçümü ve 319.014 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,38 oranında yani 4.316 kişi artan nüfusu, 156.777 (%49.59) erkek ve 159.349 (%50.41) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 38 olarak saptanmıştır.