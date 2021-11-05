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Boluspor 0- 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, karşılaştı. Gol sesinin çıkmadığı maç 0-0 sona erdi.

Boluspor 0- 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet ardı. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Diarrassouba (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Eray Ataseven (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram (Dk. 74 Erkam Reşmen), Ali Keten, Abdurrahman Canlı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Landel (Dk. 85 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk. 68 Pucko), Doğan Can Davas (Dk. 68 Kerim Avcı), Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Keny

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 51 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 5 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Boluspor 0- 0 Bandırmaspor | Maç sonucu

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