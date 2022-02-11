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  3. Boluspor 0 –0 Keçiörengücü | Maç sonucu

Boluspor 0 –0 Keçiörengücü | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor ile Keçiörengücü'nün karşı karşıya geldiği 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Boluspor 0 –0 Keçiörengücü | Maç sonucu

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy

Beypiliç Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdurrahim Dursun (Dk. 29 Bülent Cevahir), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Tugay Kaçar (Dk.46 Kasongo), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Novak), Abdurrahman Canlı, Kemal Rüzgar (Dk. 46 Eray Ataseven), Roshi, Berk Yıldız (Dk. 63 Bregu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz, Taşkın Çalış (Dk. 46 Manaj), Vusal Iskandarlı (Dk.42 Ziya Alkurt-Dk. 86 Uğur Utlu), Uzodimma, Alhassan Adamu, Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 88 Ali Yavuz Kol)

Sarı kartlar: Dk. 18 Tugay Kaçar, Dk. 30 Bülent Cevahir, Dk. 72 Roshi, Dk. 73 Mehmet Zahit Çınar (Beypiliç Boluspor), Dk. 16 Mehmet Dingil, Dk.19 Taşkın Çalış, Dk. 40 Uzodimma, Dk. 52 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü)

Boluspor 0 –0 Keçiörengücü | Maç sonucuBoluspor 0 –0 Keçiörengücü | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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