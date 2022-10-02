Boluspor 0 - 0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 7. hafta maçında Boluspor ile Tuzlaspor, 0-0 berabere kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Boluspor 0 - 0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Murat Şener

Boluspor: Çağlar Akbaba, Tugay Kaçar (Dk. 86 Furkan Demir), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Eray Ataseven), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde, Gökhan Alsan (Dk. 46 Ngandu), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 75 Bregu)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mata (Dk. 67 Bilal Başacıkoğlu), Yahaya, Adeniyi, Cisse, Ogün Bayrak, Bünyamin Yürür (Dk. 82 Erol Can Akdağ), İbrahim Has, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 67 Rotman)

Kırmızı kart: Dk. 89 Mehmet Coşkun (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Gökhan Alsan, Dk. 65 Bülent Cevahir (Boluspor), Dk. 79 Bünyamin Yürür (Tuzlaspor)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 8.hafta fiyaskosu! Futbolseverler gole hasret kaldı: 6 takım gol atamadı, derbi sessiz bitti
Süper Lig'de 8.hafta fiyaskosu! Futbolseverler gole hasret kaldı: 6 takım gol atamadı, derbi sessiz bitti
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pendikspor forması hediye etti! "Şampiyon formasını hediye ettik"
Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pendikspor forması hediye etti! "Şampiyon formasını hediye ettik"
Pendikspor sahasında Göztepe’yi 3-0 yenerek hedefe emin adımlarla ilerliyor!
Pendikspor sahasında Göztepe’yi 3-0 yenerek hedefe emin adımlarla ilerliyor!
Son Haberler
Genç kadının vücudunda elektroşok izlerine rastlandı
Genç kadının vücudunda elektroşok izlerine rastlandı
Bilim Kurulu üyesi Şimşek'ten çarpıcı aşı paylaşımı! Verileri paylaştı, vatandaşlara seslendi
Bilim Kurulu üyesi Şimşek'ten çarpıcı aşı paylaşımı! Verileri paylaştı, vatandaşlara seslendi
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti! "Hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın"
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü resti! "Hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın"
ABD'de, hamile kadını öldüren ve bebeği çalmak isteyen kadın suçlu bulundu
ABD'de, hamile kadını öldüren ve bebeği çalmak isteyen kadın suçlu bulundu
Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Çaykur Rizespor 2 -0 Bodrumspor | MAÇ SONUCU
Çaykur Rizespor 2 -0 Bodrumspor | MAÇ SONUCU
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 4 Ekim 2022 Salı ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti
Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
İstanbul'da korkutan kaza! Yaralılar var
Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 1 - 2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 1 - 2 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
Kasımpaşa 1 -0 Gaziantep FK| MAÇ SONUCU
Kasımpaşa 1 -0 Gaziantep FK| MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...
Zafer Şahin'den Kılıçdaroğlu için dikkat çeken yazı: Aday olduktan sonra genel başkanlığa devam edecek, listeleri...