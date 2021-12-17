Mezon ne demek, TDK'ya göre Mezon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı| 18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Aralık 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Balıkesirspor 3- 4 Altınordu | Maç sonucu, özetiKonyaspor 1- 0 Antalyaspor| Maç sonucu, özeti2022 İstanbul Teknik Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 1055106262022 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 2054101772022 Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210029Boluspor 0 - 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özetiBaşakşehir 1– 1 Galatasaray | Maç sonucuSon Dakika | Hazine ve Maliye Bakanı ile Türkiye Bankalar Birliği görüşme gerçekleştirdi!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Boluspor 0 - 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Boluspor 0 - 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Boluspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

Boluspor 0 - 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, İlker Takpak, Nurettin Dinçer Demir

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 55 Novak), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten (Dk. 82 Arda Şengül), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Arda Köksal), Berk Yıldız

MKE Ankaragücü: Akın Altan, Erdem Özgenç, Owusu (Dk. 74 Ariyibi), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 90+3 Ferdi İmdat), Ishak Çakmak, Zahid (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Geraldo)

Goller: Dk. 6 Sinan Osmanoğlu, Dk. 52 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 69 Pinto, Dk. 83 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 70 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)

Boluspor - MKE Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT