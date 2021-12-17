Boluspor 0 - 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Boluspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadeleyi MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, İlker Takpak, Nurettin Dinçer Demir
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 55 Novak), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten (Dk. 82 Arda Şengül), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Arda Köksal), Berk Yıldız
MKE Ankaragücü: Akın Altan, Erdem Özgenç, Owusu (Dk. 74 Ariyibi), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 90+3 Ferdi İmdat), Ishak Çakmak, Zahid (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Geraldo)
Goller: Dk. 6 Sinan Osmanoğlu, Dk. 52 Zahid (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 69 Pinto, Dk. 83 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 70 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)
Boluspor - MKE Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.