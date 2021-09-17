Boluspor 1-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Boluspor ile İstanbulspor takımları karşı karşıya geldi. Birçok gol pozisyonuna girilen maçta İstanbulspor öne geçti, Boluspor ise son dakikalarda durumu eşitledi. Bu sonuçla Boluspor puanını 7 yaparken İsanbulspor da 4 puana yükseldi.

Son iki haftayı galibiyetle tamamlayan Bolu temsilcisi, çıkışını sürdürmek istiyordu. 10 kişi kalan İstanbulspor karşısında birçok pozisyona giren ev sahibi ekip. Son dakikalarda 1 puanı kurtardı.