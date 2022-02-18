Boluspor 3–1 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine ekledi.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Beypiliç Boluspor: Selmani (Dk. 61 Bartu Kulbilge), Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Bregu (Dk. 61 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Eray Ataseven), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 85 Balaj), Emin Bayram, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 78 Tugay Kacar)
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Tshibola (Dk. 46 Lualua), Metehan Mert, Barış Alıcı, Gökhan Gül, Bieliaiev (Dk. 23 Rahmetullah Berişbek-Dk. 78 Musa Şahindere), Grechyshkin, Eleke (Dk. 69 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 46 Arda Kızıldağ), Muhammed Bayır, Lima
Goller: Dk. 45 Kasongo, Dk. 76 Gökhan Karadeniz (Penaltıdan), Dk. 90 Berk Yıldız (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 75 Muhammed Bayır (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 36 Mehmet Zahit Çınar, Dk. 72 Kasongo (Beypiliç Boluspor)
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