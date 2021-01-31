Boluspor-Adana Demirspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak zorlu mücadelenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Boluspor, ligde 18 maçta topladığı 19 puan ile 13. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 18 maçta 31 puan toplayabildi ve ligin 6. sırasında bulundu. Peki, Boluspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BOLUSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Boluspor-Adana Demirspor mücadelesi, Bolu Atatürk Stadyumu'nda 31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alper Çetin yönetecek. Alper Çetin'in yardımcılıklarını ise Baran Eraslan ve Gökhan Barcın üstlenecek. Zorlu müsabaka, Kovid-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları sezon başından itibaren TRT ekranlarından naklen izlenebiliyor. Boluspor-Adana Demirspor maçı da, beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Spor'dan saat 16.00'da izlenebilir.