İki takım Boluspor Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 2. Maç Günü ise dün gece ekranlardaydı.

Kullanıcılar Boluspor Adana Demirspor özet izle diye arama yapmakta. İşte Boluspor Adana Demirspor maç özeti...

Boluspor Adana Demirspor özet izle

Boluspor Adana Demirspor maç özeti

TFF 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Boluspor ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı.

Her iki takım da Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Cemil Tunç

Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Poepon, Bilal Kısa (Dk. 86 Batuhan Altıntaş), Mustafa Eskihellaç (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Seth, Dodo, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 79 Shukurov)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Semih Güler, Traore (Dk. 30 Aosman), Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Mehmet Uslu, Gladkyy (Dk. 46 Kosecki, Dk. 70 Volkan Şen)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 90+1 Cumali Bişi (Boluspor), Dk. 23 Gladkyy, Dk. 82 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)

Kullanıcılar Boluspor Adana Demirspor özet izle diye arama yapmakta. İşte Boluspor Adana Demirspor maç özeti...