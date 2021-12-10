Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Adanaspor takımları kozlarını paylaştığı maçı izlemek isteyen futbolseverler için Boluspor - Adanaspor canlı izle | Boluspor - Adanaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - ADANASPOR CANLI İZLE | BOLUSPOR- ADANASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Boluspor - Adanaspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Boluspor - Adanaspor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - ADANASPOR CANLI İZLE | BOLUSPOR- ADANASPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Boluspor - Adanaspor maçını hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Kemal Mavi ile Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Onur Bingöl görev alacak.

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit, Fethi, Emin Bayram, Abdurrahim, Hakan, Bertu, Roshi, Berk Yıldız, Dregu, Kassongo.

Adanaspor: Karacic, Donkor, İsmail, Roche, Uğurcan, Bennaser, Cem, Fıratcan, Ahmethan, Tetteh, Celil Yüksel.