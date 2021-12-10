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Boluspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Adanaspor takımları karşılaşacak. Peki Boluspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Boluspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Adanaspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Boluspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

BOLUSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Adanaspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Adanaspor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Boluspor - Adanaspor maçını hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Kemal Mavi ile Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Onur Bingöl görev alacak.

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