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Boluspor- Akhisarspor maçı canı izle | TRT SPOR canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 26.haftasında Beypiliç Boluspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler Boluspor- Akhisarspor maçı canı izle | TRT SPOR canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Boluspor- Akhisarspor maçı canı izle | TRT SPOR canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de 26.hafta heyecanı cumartesi günü oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda Boluspor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

BOLUSPOR -AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Boluspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçı TRT SPOR'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi canlı olarak izlemek için tıklayınız.

BOLUSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI KADROSU

Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer,  Oğuzhan Berber, Emin Bayram,  Aykut Demir, Burak Asan, Gökhan Sazdağı, Araz Abdullaev, Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Çeçenoğlu, Kabongo Kassongo .

Akhisarspor: Milan Lukac, Orhan Taşdelen , Semih Görer, Berat Pınar, Doğukan Nelik, Onurcan Güler, Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan, Dzon Delarge, Nsima Peter. 

Stat: Bolu Atatürk

Hakem: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, Velikarakaya.

Mücadele başlama saati: 16.00

Tayfun Altuntaş
Editör
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