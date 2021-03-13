Boluspor- Akhisarspor maçı canı izle | TRT SPOR canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 26.haftasında Beypiliç Boluspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler Boluspor- Akhisarspor maçı canı izle | TRT SPOR canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de 26.hafta heyecanı cumartesi günü oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda Boluspor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.
BOLUSPOR -AKHİSARSPOR MAÇI CANLI İZLE
Boluspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçı TRT SPOR'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Mücadeleyi canlı olarak izlemek için tıklayınız.
BOLUSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI KADROSU
Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Oğuzhan Berber, Emin Bayram, Aykut Demir, Burak Asan, Gökhan Sazdağı, Araz Abdullaev, Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Çeçenoğlu, Kabongo Kassongo .
Akhisarspor: Milan Lukac, Orhan Taşdelen , Semih Görer, Berat Pınar, Doğukan Nelik, Onurcan Güler, Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan, Dzon Delarge, Nsima Peter.
Stat: Bolu Atatürk
Hakem: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik, Velikarakaya.
Mücadele başlama saati: 16.00