Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 33.hafta maçında Boluspor - Akhisarspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Boluspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BOLUSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Boluspor - Akhisarspor maçı 12 Temmuz 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Boluspor - Akhisarspor maçı 12 Temmuz saat 17.30'da beIN CONNECT kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Sincere, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak, Gökhan Sazdağı

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Arslan Kuru, Kadir Keleş, Rotman, Burhan Eşer, Ali Kaan Güneren, Bjarnason, Erhan Çelenk, Bertuğ Bayar