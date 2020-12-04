TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı sürüyor. Cumartesi günü oynanacak maçlar arasında bulunan Boluspor - Altay karşılaşmasının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Ligde bu sezon üst sıraları hedefleyen Altay, 10 maçta 17 puana ulaştı ve 7. sırada yerini aldı. Boluspor ise ligin kötü forma sahip takımlarından birisi. Bolu ekibi, 10 maçta 7 puana ulaşarak 17. sırada bulundu. Peki, Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BOLUSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak Boluspor - Altay maçı, 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Boluspor - Altay maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.