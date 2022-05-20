Boluspor - Altınordu maçı canlı izle | Boluspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 38. hafta maçında Boluspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Boluspor - Altınordu maçı canlı izle | Boluspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Boluspor ile Altınordu arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Boluspor - Altınordu maçı canlı izle | Boluspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Boluspor - Altınordu maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Can Cengiz yönetiyor. Cengiz'in yardımcılıklarını Sefa Özcan ve Sinan Ertinğu yapıyor.
BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE
BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRTSpor.com.tr'den şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE | BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTINORDU İLK 11
83. SERHAT ÖZTAŞDELEN
18. RIDVAN KOÇAK
11. ALİ DERE
92. RAHMİ SALİH KAYA
88. YUSUF CAN ESENDEMİR
4. KUBİLAY AKTAŞ
7. ŞEREF ÖZCAN
25. KÜRŞAD SÜRMELİ
24. GÖKBERK EFE
80. SAMİ SATILMIŞ
77. EMİRCAN GÜRLÜK
BOLUSPOR İLK 11
1. GENTIAN SELMANI
3. ABDURRAHİM DURSUN
5. TUGAY KACAR
14. HAKAN BİLGİÇ
15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL
16. JAKOB NOVAK
50. ALİ KETEN
52. ARDA KÖKSAL
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
77. BERK YILDIZ
99. BEKİM BALAJ