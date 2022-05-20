Spor Toto 1.Lig ’de 2021 - 2022 sezonu heyecanı 38.hafta maçlarıyla son buluyor. Bu kapsamda Boluspor ile Altınordu arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı izlemek isteyenler için Boluspor - Altınordu maçı canlı izle | Boluspor - Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 38.haftasındaki Boluspor - Altınordu maçı 20 Mayıs 2022 Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 17.00'da başlayan maçı hakem Can Cengiz yönetiyor. Cengiz'in yardımcılıklarını Sefa Özcan ve Sinan Ertinğu yapıyor.

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRTSpor.com.tr'den şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI İZLE | BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTINORDU İLK 11

83. SERHAT ÖZTAŞDELEN

18. RIDVAN KOÇAK

11. ALİ DERE

92. RAHMİ SALİH KAYA

88. YUSUF CAN ESENDEMİR

4. KUBİLAY AKTAŞ

7. ŞEREF ÖZCAN

25. KÜRŞAD SÜRMELİ

24. GÖKBERK EFE

80. SAMİ SATILMIŞ

77. EMİRCAN GÜRLÜK

BOLUSPOR İLK 11

1. GENTIAN SELMANI

3. ABDURRAHİM DURSUN

5. TUGAY KACAR

14. HAKAN BİLGİÇ

15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL

16. JAKOB NOVAK

50. ALİ KETEN

52. ARDA KÖKSAL

67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK

77. BERK YILDIZ

99. BEKİM BALAJ