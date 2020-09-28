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Boluspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz m?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Peki, Boluspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz m? Detaylar haberimizde...

Boluspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz m?

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. 3. haftanın son maçlarının oynandığı Pazartesi gününde Boluspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Sezona Keçiörengücü'ne karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetle giren Boluspor, Adana Demirspor deplasmanında da 1-1'lik beraberlik almıştı. 3. haftanın sonuna gelinen 1. Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor, Altınordu karşısında kazanmak istiyor. Altınordu ise, sezona Menemespor galibiyeti ile girmişti. Ardından Bursaspor'a kaybeden İzmir ekibi, 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Boluspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz m? Detaylar haberimizde...

BOLUSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Boluspor ile Altınordu arasında oynanacak zorlu mücadele, 28 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Bolu Atatürk Stadyumunda, hakem Onur Özütoprak yönetiminde geçecek. Onur Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise  Mehmet Yıldırım ve Özcan Sultanoğlu yapacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın anlaşması ile birlikte tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen izleyicilerle buluşuyor. Boluspor ve Tuzlaspor arasında oynanacak mücadelede, bugün saat 19.00'da TRT Spor kanalından naklen izlenebilecek.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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