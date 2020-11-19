Boluspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de sezonun 10. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Boluspor - Ankaraspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Boluspor evinde 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 9 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Ankaraspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Boluspor, 9 maçta 4 puan toplayarak 17. sırada yerini aldı. Ankaraspor ise 8 maçta 5 puan topladı ve 16. sırada kendine yer buldu. Peki, Boluspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BOLUSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları başlıyor. Boluspor - Ankaraspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Volkan Bayarslan olacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mehmet Kapluhan üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak olan Boluspor - Ankaraspor maçı da TRT AVAZ kanalından naklen izlenebilir.