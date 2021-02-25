Boluspor- Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de futbol heyecanı hafta içi oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda Boluspor ile Balıkesirspor 23.hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Bolu Atatürk stadyumunda saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor. Mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

BOLUSPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Boluspor ile Balıkesirspor arasında oynanan maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlemek için linke tıklayınız.

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BOLUSPOR- BALIKESİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Boluspor: Gentian Selmani , Fethi Özer ,Oğuzhan Berber , Aykut Demir, Burak Bekaroğlu,Gökhan Sazdağı, Hamza Gür, Muhammed Gümüşkaya, Haris Hajdarevic, Mustafa Çeçenoğlu, Edwin Gyasi.

Balıkesirspor : Atilla Özmen,Oğuzhan Çapar, Birol Parlak ,Doğa İşeri ,Mert Örnek, Hasan Özkan ,Taşkın Çalış , Muhammed Enes Durmuş ,Cumali Bişi, Antonio Mrsic Arb Manaj .