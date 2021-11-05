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Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 12. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Boluspor ile Bandırmaspor karşılaşacak. Peki Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorulara ilişkin cevaplara haberimizde yer verdik...

Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Boluspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Bandırmaspor maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Boluspor - Bandırmaspor maçının hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

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