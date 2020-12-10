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  3. Boluspor Başkanı Abdullah Abat vinçle takımına destek verdi!

Boluspor Başkanı Abdullah Abat vinçle takımına destek verdi!

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımı Boluspor'un Ümraniyespor ile TFF 1.Lig'in 13. haftasında yaptığı maçı vinç kiralayarak izledi. Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Abat'ın kiraladığı vinç üzerine çıkarak, maçı stat dışından takip ettiği o anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

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10 Aralık 2020 Perşembe 16:37
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