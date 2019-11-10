Boluspor - Bursaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Bursaspor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özöylü, "Maç öncesinde gerçekten çok ciddi eksiklerimiz vardı. Bugün kadroya baktığımızda 18-19 yaşında oyuncular var. Oyunun gidişatını etkileyebilecek çok fazla alternatifimiz yok. Burak ve Mutlu hamlesinden başka maçın gidişatına göre yapabileceğimiz hamle şansımız bile yoktu. Ama eldeki oyuncu kadrosuyla ben mükemmel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Mükemmel bir mücadele gösterdik. Çok şanssız ve kötü bir gol yedik. Bizim gibi savunmada tecrübeli oyunculara sahip bir takımın yememesi gereken bir goldü. O da herhalde, soyunma odasından yeni çıkmanın rahatlığı ve konsantrasyonun dağılmasından kaynaklıydı. Yoksa Ümit muazzam bir maç oynadı. O pozisyonda Burak'ı etkisiz hale getirebilirdi. Ama 1-0'a rağmen oyundan hiç düşmedik. Rakibi kapattık. Tek kale oynadık. Pozisyonlar ürettik, kaçırdık, vurduk olmadı, kaleci çıkardı, savunmadan çıktı. Pozisyon üzerine pozisyon üretmeye çalıştık. Ama olmadı. Neticede penaltı golüyle bence fazlasıyla hakettiğimiz paunı aldık. Galibiyeti de hakettiğimizi düşünüyorum. Ama karşımızdaki takım çok önemli ve ciddi oyunculardan kurulu. Belki Süper Lig'e koysanız çok rahat oynayabilecek kapasitede bir takım. Böyle bir takıma karşı özellikle ikinci yarıda ezici bir oyun üstünlüğü, ben oyuncu arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onların hepsinin alınlarından öpüyorum. Biz böyle oynadığımız sürece, böyle mücadele ettiğimiz sürece, oyunumuzu bu şekilde geliştirdiğimiz sürece çok iyi yerlere geleceğiz. Ben buna inanıyorum" dedi.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Öncelikle, deplasmanda ilk yarı itibari ile kontrolü bir oyun vardı her iki takım açısından da. Deplasmanda ikinci yarının başı itibari ile 46. dakika 1-0 öne geçip skor avantajını alınca oradan sonra başka şeyler yapmak gerekiyordu. 50 ile 70'inci dakikalar arası çok baskı kurmaya başladı Boluspor. O bölümlerde fazlasıyla top kaybı ve topu kontrol edemediğimizden dolayı oyunu da kontrol edemedik. Bu sefer oyunun içine diziliş anlamında müdahale etme gereği hissettik. O dakikalarda ben de böyle bir müdahale etmek istemezdim aslında. Ama topu tutamayınca, o baskıyı kaldıramayınca sürekli top kayıpları ve Boluspor'u oyunun içine getirdik. Böyle olunca da beşli savunmaya dönüp oyunu biraz tutmayı denedik. Son bölümde de penaltı pozisyonu yanlış. O konuda biraz hakemin oyun içindeki oyun yönetme karakterine baktığınız zaman çok kolay faul çalmayan, oynatan bir hakemdi. O pozisyonu soyunma odasında izlediğimde çok net bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Deplasmanda kazanabilirdik. Oyunu 1-1'den sonra bir frikik pozisyonu var. Kaleciden dönen topu Aykut boş kaleye atamadı. Bir de 90+3'de Seleznyov vuramadı. Galibiyete yakındık. 1 puan için üzgünüz. Burada kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA