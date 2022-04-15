Spor Toto 1.Lig ’de 32.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor- Erzurumspor maçı canlı izle | Erzurumspor - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Boluspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasındaki maç, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Turtay'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Burak Cansız yapacak.

BOLUSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 32.haftasında Boluspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ