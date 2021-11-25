Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Boluspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BOLUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Eyüpspor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 15.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - Eyüpspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Boluspor - Eyüpspor maçını hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Sezgin Çınar Demir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görev alacak.