Boluspor - Galatasaray: 0-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Mehmet Kısal (xx)

BOLUSPOR: Gökhan Köstereli (x) - Diarra (x), Burak (xx), Ümit (xx), Hayrullah (xx), Yusuf Emre (x) (Dk. 59 Umut xx), İshak (xx), Akabueze (xx), İsmail Haktan (x), Mustafa (xx) (Dk. 59 Guido xx), Özgür Can (x) (Dk. 76 Mustafa Batuhan x)

GALATASARAY: İsmail (xxx) - Ahmet (xxx), Donk (xxx), Linnes (xx), Ömer Bayram (xxx), Selçuk (xx) (Dk. 73 Celil xx), Yunus (xxx), Gökay (xxx), Belhanda (xx) (Dk. 84 Onyekuru xx), Muğdat (xxx), Sinan Gümüş (xx) (Dk. 85 Feghouli xx)

GOLLER: Dk. 42 (P) Selçuk (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Diarra, Burak, İsmail Haktan (Boluspor) - Muğdat, Donk, Ömer Bayram (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında 15 Ocak Salı günü Bolu'daki kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen maçta Boluspor, sahasında Galatasaray'a 1-0 yenildi.

3'üncü dakikada ceza sahasına atılan topla buluşan Mustafa Durak'ın plase vuruşu dışarı çıktı.

29'uncu dakikada Hayrullah'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı Özgürcan kafayla indirdi. Topla buluşan Mustafa'nın yerden vuruşunu kaleci İsmail kurtardı.

40'ıncı dakikada Sinan Gümüş ceza sahası içinde Burak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR sisteminden pozisyonu inceleyen hakem penaltı kararı verdi.

42'nci dakikada topun başına geçen Selçuk'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

54'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda çalımlarla Boluspor defansını geçtikten sonra topu Sinan Gümüş'e verdi. Sinan Gümüş uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

85'inci dakikada İsmail Haktan'ın kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray ceza sahası içinde karambol oluştu. Karambolde Ümit'in vuruşunu Galatasaray defansı çizgiden çıkardı.

90'ıncı dakikada ceza sahasına doğru derinlemesine atılan pasta İsmail Haktan topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

90+3'üncü dakikada savunma arkasına atılan derinlemesine havadan pasta Muğdat topla buluştu. Muğdat'ın kaleciyi de geçerek sağ aut çizgisinden topa falsolu vuruşunda top ağlarla buluştu. Görüntüleri izleyen VAR hakemleri golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Mücadele sarı kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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DHA