Boluspor - Galatasaray maçı hangi tarihe ertelendi?

Boluspor ile Galatasaray maçı hangi tarihe ertelendi? Maç ne zaman oynanacak? Boluspor - Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

Bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Boluspor Galatasaray maçı kar nedeniyle yarına ertelendi.

MAÇA KAR ENGELİ

Boluspor ile Galatasaray arasında bugün saat 19.50'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi.

BOLUSPORLU OYUNCULAR KARTOPU OYNADI

Maç öncesi soyunma odasından çıkan Bolusporlu futbolcular sahanın durumuna bakıp kartopu oynadı. Bir süre sahada kalan futbolcular daha sonra soyunma odasına girdi.

İKİ TAKIM BU TURA NASIL GELDİ?

Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.