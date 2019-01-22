Boluspor - Galatasaray maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor'u 1-0 Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, "Bizim için sevindirici olan her iki takımın oyuncularında da saha zemininden dolayı herhangi bir sakatlığın yaşanmamasıydı. Avantajlı dönen taraf biziz. Önümüzdeki hafta da bu avantajı koruyup kalan 8 takım içerisinde yerimizi almak istiyoruz. Penaltı için bir şey söyleyemeyeceğim. Biz uzaktaydık çünkü. Muhakkak seyrettikten sonra subjektif bir yorumumuz olacaktır. Sonuçta her iki takım oyuncuları da bir şeyleri çok istediler. Ama sonlara doğru birazcık pozisyon verdik. Bu gayet normal" diye konuştu.

BOLUSPOR CEPHESİ

Boluspor'un antrenörü Bahadır Kıyak ise şöyle konuştu: "Kulüp olarak biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Taraftarlarımızdan, Bolusporlulardan bu zamanlarda biraz kulübümüze, futbolcularımıza, yönetimimize, başkanımıza destek vermelerini istiyoruz. Aslında maça iyi başladık. Mustafa'yla öne geçecek yüzde yüzlük pozisyonlar da bulduk. Ama değerlendiremedik. Sonrasında penaltıdan mağlup duruma düştük. Beraberliği yakalayacak pek çok pozisyon bulduk ama bugün top bizi çok sevmedi. Artık yapacak bir şey yok. İkinci maçtan önce bir Elazığ maçımız var. İnşallah Elazığ maçıyla beraber Boluspor tekrar bir çıkış yakalar. Sezon başındaki o istikrarı yakalayıp bu sezon taraftarın, Boluspor sevenlerinin özlemini giderir diye düşünüyorum."

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DHA