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Boluspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki Boluspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Boluspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Boluspor ile Gençlerbirliği  karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Boluspor – Gençlerbirliği  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BOLUSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor – Gençlerbirliği maçı 19 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BOLUSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor – Gençlerbirliği maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Boluspor – Gençlerbirliği maçını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ali Yılmaz görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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