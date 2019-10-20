Boluspor - Giresunspor: 2-0
TFF 1'inci Lig'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Aydın (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx), Bersan Duran (xxx)
BOLUSPOR: Hakan (xxx) - Hayrullah (xxx), İsmail (xx), Ümit (xxx), Hakan Arslan (xx), Melih (xxx) (Dk.90+2 Umut ), Cumali (xx), Mustafa (xxx) (Dk.83 Mustafa Eskihellaç), Dodo (xxx), Bilal (xxx) (Dk.78 Samican), Poepon (xxxx)
GİRESUNSPOR: Adriano (xx) - Mehmet (x) (Dk.42 Bekir xx), Murat (xx), Numan (xx), Muhammed (xxx), Ahmet (xx), Mehmet Taş(x) (Dk.74 Uğur xx), Landel (xx), Valle (xx), Özgür Can (xx), Tanase (x) (Dk.67 Limbombe xx)
GOLLER: Dk. 55 - Dk. 68 Poepon (Boluspor)
SARI KARTLAR: Bilal, Cumali, Hayrullah (Boluspor) - Ladel (Giresunspor)
TFF 1'inci Lig'de Boluspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
38'inci dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan açılan ortaya Özgür Can'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
45'inci dakikada sol kanatta gelişen Boluspor kontra atağında Mustafa Durak topu ceza sahası dışındaki Poepon'a verdi, Poepon da topu tekte Bilal Kısa'nın önüne bıraktı. Bilal'ı ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Adriano kornere çeldi.
55'inci dakikada Melih'in ortasını ceza sahası içinde Mustafa Durak indirdi. Mustafa'nın indirdiği topa Poepon'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
59'uncu dakikada Del Valle'nin yerden ortasında Landel'in vuruşunda top kaleci Hakan'ı da geçti. Hayrullah topu çizgiden çıkardı.
68'inci dakikada Bilal Kısa'nın pasında topla buluşan Poepon'un şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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