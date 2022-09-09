Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Göztepe arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Boluspor - Göztepe maçı canlı izle | Boluspor - Göztepe TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasındaki Boluspor - Göztepe maçı 10 Eylül Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetiyor. Aksu'nun yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Mehmet Akıncık yapıyor.

BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR - GÖZTEPE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 5.haftasındaki Boluspor - Göztepe maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR - GÖZTEPE TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ