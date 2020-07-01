Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 31.hafta maçında Boluspor - Hatayspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Boluspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

BOLUSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Boluspor - Hatayspor maçı 1 Temmuz tarihinde 17:30'da başlama vuruşunu yapacak. Karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Murat Şener ve Ali Tuna yapacak. İki takım arasındaki mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Boluspor - Hatayspor arasındaki 1 Temmuz 17:30'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Boluspor: Orlando Mosquera, İsmail Konuk, Sincere Seth, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç, Arif Morkaya, Mustafa Doruk, Rok Kidric

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin, Rayane Aabid