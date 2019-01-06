Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor.
Boluspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde düz koşu ile başlayan çalışmalar, açma-germe hareketleriyle devam etti. Takım halinde koşu ve eşleşme organizasyonu yapan futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
Kırmızı-beyazlılar 8 Ocak'ta Akhisarspor ve 10 Ocak'ta Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: İHA
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