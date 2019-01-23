Boluspor, İsmail Haktan Odaşı’nın sözleşmesini feshetti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme turunda Galatasaray'la oynanan maçta taraftarlar tarafından "dışarı" tezahüratı yapılan Bolusporlu oyuncu İsmail Haktan Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Boluspor, evinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç, Galatasaray'ın penaltıdan bulduğu tek golle 1-0 sona erdi.

Karşılaşma sırasında Bolusporlu oyuncu İsmail Haktan Odabaşı, taraftarlar tarafından dakikalarca yuhalandı. "İsmail Dışarı" tezahüratlarına devam eden taraftarlara karşı Odabaşı ise, el hareketleri yaparak cevap verdi.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Boluspor yönetimi İsmail Haktan Odabaşı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Boluspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA