Boluspor - İstanbulspor: 2-1
Spor Toto 1'inci Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Sezgin Çınar (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Ümit (xx), Diarra (xxx), Ufuk (xxx), Fink (xx) (Dk.46 Hayrullah xx), İshak (xx), Sebaihi (xx) (Dk.70 Vukadinovic xx), Mustafa Durak (xxx), Akabueze (xxx), Guido Koçer (xxx), Batuhan (xx) (Dk.79 Mutlu xx)
İSTANBULSPOR: Alperen (xx) - Etoga (xxx), Ali Aytemur (xx), Duhan (xx), Onur Ural (xx) (Dk.58 İbrahim xx), Muhsin Yıldırım (xxx), Onur Ergün (xx), Clesio (xx) (Dk.79 Perovic), Cajic (xxx), Görkem (xx) (Dk.88 Arif), İbrahim Yılmaz (xx)
GOLLER: Dk. 4 Akabueze, Dk. 27 Ümit (Boluspor) - Dk. 15 Cajic (Pen.) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Diarra, Sebaihi, Guido Koçer, Ümit (Boluspor) - Onur Ergün (İstanbulspor)
Spor Toto 1'inci Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
4'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde Akabueze topla buluştu. Akabueze'nin sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
13'üncü dakikada, Boluspor'un ceza sahası içinde Diarra'nın Clesio'ya müdahalesinde hakem penaltı kararı verdi.
15'inci dakikada, Cajic'in kullandığı penaltıda top filerle buluştu:1-1.
27'inci dakikada, ceza sahası içine açılan ortaya yükselen kaleci Alperen Uysal, topu elinden kaçırdı. Karambolde topla buluşan Ümit Kurt'un sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
53'üncü dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Görkem'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.
56'ıncı dakikada, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Durak'ın şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.
69'uncu dakikada, Bilazer'in ceza sahası içinden sert şutu direkten döndü.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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