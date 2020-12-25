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Boluspor-İstanbulspor canlı izle

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Peki, Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Boluspor-İstanbulspor canlı izle

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Tuzlaspor-Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde 2 maç eksiği bulunan İstanbulspor, 13 maçta topladığı 22 puanla 8. sırada yer alıyor. Boluspor ise son 2 haftada art arda 2 mağlubiyet aldı. Bolu ekibi, 14 maçta 13 puanla 14. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi zirve yarışı adına oldukça önemli gözüküyor. Peki, Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BOLUSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Boluspor-İstanbulspor maçı, Bolu Atatürk Stadı'nda 26 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, Yiğit Arslan tarafından yönetilecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Mehmet Akıncık üstlenecek. 

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Burak, Oğuzhan, Alican, Tugay, Bekir, Melih, Gökhan, Marlinho

İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Uygar Mert, Onur, Rroca, Levent, İbrahim, Abazaj

BOLUSPOR- İSTANBULSPOR CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Boluspor-İstanbulspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX HD 2 kanallarından naklen izlenebilir. 

Boluspor- İstanbulspor maçını izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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