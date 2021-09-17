TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Boluspor ile İstanbulspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Boluspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BOLUSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - İstanbulspor maçı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

BOLUSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Şevket Teker görev alacak.