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  3. Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig takımlarında karşılaşma heyecanı yaşanıyor. Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 31. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekip teknik direktör Reha Erginer yönetiminde kulübün tesislerinde karşılaşma için son hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 30. haftasında kendi evinden oynadığı Ümraniyespor karşısında sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan Boluspor, Bandırmaspor deplasmanından 3 puan alarak ligi üst sıralarda tamamlamak için mücadele edecek. Kırmızı-beyazlı ekip çıktığı 30 maçta 35 puan toplayarak puan tablosunda 12. sırada yer alıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor karşılaşmaya hazır! Bandırmaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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