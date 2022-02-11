Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Keçiörengücü'nün karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Boluspor – Keçiörengücü maçı canlı izle | Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...

BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig'in 24.haftasındaki Boluspor – Keçiörengücü maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Maçı hakem Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Emir Eray Eyisoy yapıyor.

BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT Avaz kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebiliyorç

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

BOLUSPOR İLK 11

25. BARTU KULBİLGE

3. ABDURRAHİM DURSUN

5. TUGAY KACAR

9. KEMAL RÜZGAR

19. GÖKHAN KARADENİZ

21. ODISE ROSHI

22. MEHMET ZAHİT ÇINAR

40. EMİN BAYRAM

50. ALİ KETEN

66. ABDURRAHMAN CANLI

77. BERK YILDIZ

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

3. MUHARREM CİNAN

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

11. TAŞKIN ÇALIŞ

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

7. HAMZA GÜR

17. VUSAL ISKANDARLI

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN