Boluspor – Keçiörengücü maçı canlı izle | Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Boluspor – Keçiörengücü maçı canlı izle | Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde..
Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Boluspor ile Keçiörengücü'nün karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Boluspor – Keçiörengücü maçı canlı izle | Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...
BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1. Lig'in 24.haftasındaki Boluspor – Keçiörengücü maçı 12 Şubat 2022 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda saat 13.30'da başladı. Maçı hakem Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Emir Eray Eyisoy yapıyor.
BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Boluspor – Keçiörengücü maçı TRT Avaz kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebiliyorç
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BOLUSPOR – KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11
BOLUSPOR İLK 11
25. BARTU KULBİLGE
3. ABDURRAHİM DURSUN
5. TUGAY KACAR
9. KEMAL RÜZGAR
19. GÖKHAN KARADENİZ
21. ODISE ROSHI
22. MEHMET ZAHİT ÇINAR
40. EMİN BAYRAM
50. ALİ KETEN
66. ABDURRAHMAN CANLI
77. BERK YILDIZ
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
3. MUHARREM CİNAN
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
11. TAŞKIN ÇALIŞ
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
7. HAMZA GÜR
17. VUSAL ISKANDARLI
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN