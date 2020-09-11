Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Ligin açılış haftasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ligi 8. sırada bitiren Keçiörengücü, yeni sezona etkili başlamak istiyor. Boluspor ise geçen sezon sıralamayı 15. sırada tamamlamıştı. Geçen sezonun kötü etkilerini silmek isteyen Boluspor'da, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

TFF 1. Lig'in açılış haftasında karşı karşıya gelecek ekipler, son antrenmanlarını gerçekleştirdi. İki takımında idman sahasında oldukça hırslı ve istekli olduğu görüldü. Peki, Boluspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de Boluspor - Keçiörengücü maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Mustafa Kürşad Filiz olacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Mücadele, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

12 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor ile Keçiörengücü maçı, saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak. Ayrıca TFF 1. Lig maçlarının tamamı TRT ekranlarından yayınlanacağı duyurulmuştu. Boluspor ile Keçiörengücü karşılaşmasının da TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor. Ancak henüz kanal bilgisi paylaşılmadı.